Yunanistan Türkiye’deki 17 fabrikadan bakın nasıl rahatsız oldu!

Yunanistan'da otomobil fabrikasının olmamasını eleştiren Yunan basını, Türkiye'nin 17 fabrikayla ticari araçlarda lider olduğunu yazdı.

Yunanistan'da Avrupa'daki otomobil fabrika sayıları gündeme taşındı. Ülke basınında "Avrupa'da 290 fabrika var, Yunanistan'da yok" başlığı atıldı.

"Avrupa’da 290 fabrika var, Yunanistan’da yok”

Fabrika sayılarına ilişkin bilgileri Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine dayandıran Yunan basını "Avrupa'da son yıllarda arabalara olan talep sürekli artıyor ve bu nedenle şirketler giderek daha fazla fabrika açıyor. ACEA'nın verileri bazı ülkelerin daha fazla yatırım çektiğini açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Haberde, "Şu anda Avrupa'da 290 otomobil fabrikası varken Yunanistan'da yok. Rakamlara daha detaylı baktığımızda, 290 fabrikanın 185'i Avrupa Birliği'nin 17 ülkesinde bulunduğunu görüyoruz" denildi.

Türkiye 17 fabrikaya sahip ve ticari araçlarda lider

Listenin ilk sırasında 41 fabrikayla Almanya'nın olduğuna dikkat çekildi;

"Onu Fransa (30), İtalya (22) ve Polonya (16) izliyor. AB dışında 34 fabrikayla Rusya, onu Birleşik Krallık (30) izlemektedir. AB dışında üçüncü sırada Türkiye, 17 fabrikaya sahip. Komşu aslında tüm kategorilerdeki ticari araçlarda lider"

Haberde ayrıca tüm Avrupa otomobil fabrikalarının bir listesi yer aldı.

Kaynak: Star