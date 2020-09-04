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Dünya Yunan savaş gemisi bölgede harekete geçti!
Dünya

Yunan savaş gemisi bölgede harekete geçti!

Yunanistan, Meis adası ve çevresinde yeni provokasyonlara imza atıyor. Biraz önce bölgeden gelen görüntülerde Yunan hücumbotlarının devriye gezdiği görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 15:36:00 -
Yunan savaş gemisi bölgede harekete geçti!

Yunanistan, Türkiye’nin Akdeniz’deki faaliyetlerinden rahatsız olmaya devam ediyor. Rahatsızlığı eyleme döken Yunanlılar, Meis adası çevresinde dolaşmaya başladı.

Antalya’nın Kaş ilçesine sadece 2 kilometre uzaklıkta olan Meis adası çevresinde, askeri hareketlilik yaşanıyor.

Yunan hücumbotu Meis adasının yakınında devriye gezerken görüntülendi.

Fransız haber ajansı AFP, geçtiğimiz hafta dünyaya servis ettiği görüntülerde, Yunan askerlerinin turistlerin arasına karışıp Meis adasına geldiği görülmüştü.

TRT Haber ekipleri ise bugün, bölgede gezen Yunan hücumbotunu görüntüledi.

Türkiye'ye 2 km mesafe

Türkçe adı Kızılhisar olan Meis adası, Yunanistan’a 580 kilometre mesafede bulunuyor.

NATO duyurdu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını duyurmuştu.

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