Yunan Ordusu'nun modernizasyon programı ortaya çıktı

Liste, savaş uçaklarından piyade tüfeklerine kadar Yunan Ordusu içerisindeki modernizasyon ve alım projelerini içeriyor.

Türkiye ile askeri bir rekabet halinde olan Yunanistan, bu sebepten ötürü çok ciddi bir dış borçla karşı karşıya. Silah sistemlerinin çoğunu AB ülkelerinden tedarik eden Yunanistan, Fransa ve Almanya gibi AB ülkelerine milyarlarca avro borçlanmış durumda.

Listedeki en uzun kısmı Kara Kuvvetleri modernizasyonları oluşturuyor. Listeye göre Yunan Kara Kuvvetleri ilerleyen yıllarda:

183 adet Leopard 2A4 tankı modernizasyonu

205 adet yeni zırhlı muharebe aracı alımı

76 adet amfibik zırhlı araç alımı

ÖNE ÇIKAN VİDEO

12 adet 2. el zırhlı istihkam aracı alımı

60 adet M1070A1 Tank Taşıyıcı alımı

Envanterdeki çok namlulu roketatar sistemlerinin modernizasyonu ve yenilerinin alımı

Kısa ve orta menzilli hava savunma sistemlerinin alımı

Ek TOW tanksavar füzesi alımı

150 adet dolanan mühimmat sistemi alımı

Ek insansız hava araçlarının alımı

AH-64 ve OH-58 helikopterleri için ek Hellfire füzesi alımı

9 adet AH-64D helikopterinin modernizasyonu

9 adet ek AH-64 helikopteri alımı

20 adet CH-47 nakliye helikopteri alımı

35 adet UH-60M genel maksat helikopteri alımı

Farklı seviyelerde yeni haberleşme sistemlerinin alımı

30 binden fazla 120mm tank mühimmatı alımı

50 milyondan fazla 7.62 mühimmat alımı

10 bin yeni tüfek alımı

Ve ordunun her branşı için farklı keskin nişancı tüfekleri, makineli tüfekler, 40mm bombaatarlar kompozit kasklar, termal nişangahlar gibi farklı ekipman alımları yapacak.

Yeni alım ve modernizasyonlar haricinde mevcut sistemler için destek ekipmanları yedek parçalar vb. hizmetlerde sürdürülecek.

Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi’nde en uzun mesaiyi yapan Yunan Deniz Kuvvetleri ise:

4 adet MEKO sınıfı fırkateynin modernizasyonu

6 adete kadar korvet alımı ve gerekli silahların alımı

Phalanx sistemlerinin modernizasyonu

13 bin adet 76/62mm top mühimmatı alımı

P-3 Orion uçakları için sonobuoy alımı

16 adet Exocet Blok 3 Füzesi üzesi ve destek hizmetlerinin alımı

İnsansız hava araçlarının alımı yapılacak.

Çeşitli ekipmanların modernizasyonu ve gerekli lojistik hizmetlerinin sürdürülmesi faaliyetleri yürütülecek.

En önemli değişiklikler ise Hava Kuvvetleri bünyesinde olacak. Yunan Hava Kuvvetleri ilerleyen yıllarda:

20 adet kesin 20 opsiyon olmak üzere F-35A savaş uçaklarının alımı

38 adet F-16 Blok 50 savaş uçağının modernizasyonu

Havadan karaya mühimmat ve hedefleme podlarının alımı

4 adet C-130 kargo uçağı alımı

3 adet MQ-9B Sea Guardian insansız hava aracı alımı

14 adete kadar arama kurtarma helikopteri alımı

5 adet mobil radar sistemi alımı

Uzun menzilli hava savunma sistemi alımı yapacak

Çeşitli sistemlerin ise modernizasyonu ile destek hizmetlerinin sürdürülmesi faaliyetleri yürütülecek.

Bütün bu alımları Yunanistan’ın hangi bütçeyle yapacağı ise merak konusu. Yunanistan’dan farklı olarak ise Türkiye, yerli savunma sanayii atılımıyla 750’den fazla savunma projesi yürütüyor. Türkiye, savunma sanayiinde platform dönemine ise her geçen gün biraz daha yaklaşıyor.

SavunmaSanayiST