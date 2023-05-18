Yunan Ordusu'nun modernizasyon programı ortaya çıktı
Yunan Ordusu'nın 2023-2027 yılları arasında yapmayı planladığı alım ve modernizasyonlardan oluşan 52 maddelik bir liste ortaya çıktı.
Liste, savaş uçaklarından piyade tüfeklerine kadar Yunan Ordusu içerisindeki modernizasyon ve alım projelerini içeriyor.
Türkiye ile askeri bir rekabet halinde olan Yunanistan, bu sebepten ötürü çok ciddi bir dış borçla karşı karşıya. Silah sistemlerinin çoğunu AB ülkelerinden tedarik eden Yunanistan, Fransa ve Almanya gibi AB ülkelerine milyarlarca avro borçlanmış durumda.
Listedeki en uzun kısmı Kara Kuvvetleri modernizasyonları oluşturuyor. Listeye göre Yunan Kara Kuvvetleri ilerleyen yıllarda:
183 adet Leopard 2A4 tankı modernizasyonu
205 adet yeni zırhlı muharebe aracı alımı
76 adet amfibik zırhlı araç alımı
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12 adet 2. el zırhlı istihkam aracı alımı
60 adet M1070A1 Tank Taşıyıcı alımı
Envanterdeki çok namlulu roketatar sistemlerinin modernizasyonu ve yenilerinin alımı
Kısa ve orta menzilli hava savunma sistemlerinin alımı
Ek TOW tanksavar füzesi alımı
150 adet dolanan mühimmat sistemi alımı
Ek insansız hava araçlarının alımı
AH-64 ve OH-58 helikopterleri için ek Hellfire füzesi alımı
9 adet AH-64D helikopterinin modernizasyonu
9 adet ek AH-64 helikopteri alımı
20 adet CH-47 nakliye helikopteri alımı
35 adet UH-60M genel maksat helikopteri alımı
Farklı seviyelerde yeni haberleşme sistemlerinin alımı
30 binden fazla 120mm tank mühimmatı alımı
50 milyondan fazla 7.62 mühimmat alımı
10 bin yeni tüfek alımı
Ve ordunun her branşı için farklı keskin nişancı tüfekleri, makineli tüfekler, 40mm bombaatarlar kompozit kasklar, termal nişangahlar gibi farklı ekipman alımları yapacak.
Yeni alım ve modernizasyonlar haricinde mevcut sistemler için destek ekipmanları yedek parçalar vb. hizmetlerde sürdürülecek.
Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi’nde en uzun mesaiyi yapan Yunan Deniz Kuvvetleri ise:
4 adet MEKO sınıfı fırkateynin modernizasyonu
6 adete kadar korvet alımı ve gerekli silahların alımı
Phalanx sistemlerinin modernizasyonu
13 bin adet 76/62mm top mühimmatı alımı
P-3 Orion uçakları için sonobuoy alımı
16 adet Exocet Blok 3 Füzesi üzesi ve destek hizmetlerinin alımı
İnsansız hava araçlarının alımı yapılacak.
Çeşitli ekipmanların modernizasyonu ve gerekli lojistik hizmetlerinin sürdürülmesi faaliyetleri yürütülecek.
En önemli değişiklikler ise Hava Kuvvetleri bünyesinde olacak. Yunan Hava Kuvvetleri ilerleyen yıllarda:
20 adet kesin 20 opsiyon olmak üzere F-35A savaş uçaklarının alımı
38 adet F-16 Blok 50 savaş uçağının modernizasyonu
Havadan karaya mühimmat ve hedefleme podlarının alımı
4 adet C-130 kargo uçağı alımı
3 adet MQ-9B Sea Guardian insansız hava aracı alımı
14 adete kadar arama kurtarma helikopteri alımı
5 adet mobil radar sistemi alımı
Uzun menzilli hava savunma sistemi alımı yapacak
Çeşitli sistemlerin ise modernizasyonu ile destek hizmetlerinin sürdürülmesi faaliyetleri yürütülecek.
Bütün bu alımları Yunanistan’ın hangi bütçeyle yapacağı ise merak konusu. Yunanistan’dan farklı olarak ise Türkiye, yerli savunma sanayii atılımıyla 750’den fazla savunma projesi yürütüyor. Türkiye, savunma sanayiinde platform dönemine ise her geçen gün biraz daha yaklaşıyor.
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