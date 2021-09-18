Yunan botları Fatih Portakal'ı kovaladı
Türkiye'ye karşı yürütülen algı operasyonlarının piyonlarından olan Fatih Portakal, şu sıralarda Youtube üzerinden videolar çekiyor. Son videosunda yaşadığı bir olayı anlatan Portakal, Yunan botları tarafından kovalandığını açıkladı.
Fatih Portakal, Göcek'te tek başına açıldığı tekne ile yaptıklarını Instagram hesabından paylaştı.
Tek başına yaptığı yaklaşık 12 saatlik seyri aktaran Gazeteci Fatih Portakal "Göcek'e geldim. Hava çok güzeldi, bir ara dalga geldi, rüzgar geldi. Deniz ortasında 15 - 20 dakika durdum rüzgara bıraktım kendimi. Yunus gördüm onlar bana eşlik etti" ifadesini kullandı.
Yunan botu kovalamış
Yunan sınırını geçtiğini de aktaran Gazeteci Fatih Portakal, "Yunan sınırı ile biraz oynadım, girdim çıktım Yunan botu geliyordu Türk tarafına kaçtım" ifadelerini kullandı.