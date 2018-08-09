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Yunan Bakan'dan skandal suçlama: Askerleri Erdoğan tutuklattırdı

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos Meriç Nehri'nin Türkiye tarafına geçerek sınır ihlali yapan, Mart ayından beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan 2 Yunan askerin Başkan Erdoğan tarafından tutuklattırıldığını iddia etti.

09 Ağustos 2018 Perşembe 14:51
Yunan Bakan'dan skandal suçlama: Askerleri Erdoğan tutuklattırdı

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Mart ayından bu yana Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tutuklandığını" iddia etti.

İLK KEZ ERDOĞAN'I SUÇLADI

Antenna Televizyonu'na konuşan Kammenos askerler için, "Yunanistan'a firar eden 8 darbeci askerle takas edilmeleri amacıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yakalandılar" ifadelerini kullandı. Kammenos, daha önce de bu yönde açıklamalarda bulunmuştu. Ancak ilk kez doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı.

Meriç'teki sınırı "kaçak göçmenlerin izlerini takip ederken 150 metre geçtiklerini" kabul eden iki askeri, aynı bölgedeki Türk askerlerince yakalanarak Edirne Cezaevi'ne gönderilmişlerdi.

 

2 AYDIR "REHİN" ALINDIKLARINI SÖYLEDİ

Panos Kammenos, ilk açıklamalarında 2 Yunan askerinin Türkiye tarafından "rehin" alındıklarını söylemişti. Her ay başında "yargı gününe kadar tahliye edilmeleri" başvuruları reddedilen askerler 5 aydır Edirne Cezaevi'nde tutuklu.

İKİ ÜLKE ARASINDA SÖZ DÜELLOSU

Kammenos ise sivri diliyle sık sık Türk-Yunan ilişkilerinde gerginliği tırmandıran bir siysetçi. Yunanistan'da, Savunma Bakanı'nın son açıklamasında Cumurbaşkanı Erdoğan'ı ilk kez doğrudan suçlayarak, iki ülke arasındaki söz düellosunu yeniden artıracağı şeklinde yorumlar yapılıyor.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 14:51
  1. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos
  2. Edirne Cezaevi
  3. Antenna Televizyonu
  4. Panos Kammenos
  5. Meriç
  6. Yunanistan

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