Yumurtadan yapılan 5 saç maskesi tarifi

Kadın erkek demeden saç dökülmesi sorunu ile herkes karşı karşıya kalabilir. Günümüzde en sık yaşanan sorunlardan biri olan saç dökülmesi nedenleri arasında bir sürü etken olur. Dış etkenler, genetik faktörler, yanlış bakım uygulamaları saç dökülmesine neden olabilir. Saç dökülmesini doğal yollarla durdurabilirsiniz. Saç dökülmesine karşı tek ihtiyacını olan şey...

Saç dökülmesi, dünya çapında en çok şikâyet edilen konuların başında geliyor. Saç dökülmesinin birden fazla nedeni olabilir. Kadın erkek demeden yaşanan saç dökülmesi, genellikle vitamin kaybından, genetik faktörlerden, yanlış bakım uygulamalarından ötürü yaşanabilir. Saçlarınızı doğal yöntemlerle besleyerek vitaminini geri kazandırabilirsiniz. Bu sayede saç dökülmesini önleyebilirsiniz.

SAÇLARA MAYONEZ MASKESİ

En çok bilinen saç maskesi mayonez maskesi evde hazır bulunan mayonez maskesi saçlar için harika bir nem maskesidir saçlardaki kuruluğa çok iyi gelir ve haftada bir yapılabilir.

YUMURTALI NEM MASKESİ

Kuru ve yıpranmış saçları olanlar için bir maske daha gelsin

Malzemeler

2 yumurta

1 çay kaşığı limon suyu

10 damla kuşburnu yağı

1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı

Yapılışı:

Tüm malzemeyi karıştırın. Saça maske yapıp bone ile saçınızı kapatın ve 30 dk bekletip yıkayın.

SAÇLARI UZATAN YUMURTA MASKESİ

Bu tarif saçları yavaş uzayanlar için

1 organik yumurta

1 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı

1 çorba kaşığı aloe vera

Tüm malzemeyi karıştırın. Saçınıza uygulayın ve 10 dk masaj yapın her zamanki gibi yıkayın kaliteli bir krem uygulayıp yıkayın..

PARLAK SAÇLAR İÇİN YUMURTA MASKESİ

Parlak saçlar için malzeme

1 yumurta

1 kaşık hin yağı

Karıştırın ve saçlarınıza uygulayın. her zamanki gibi yıkayın son durlama suyunu soğuk olarak uygulayın.

YUMURTALI CANLANDIRICI ŞAMPUAN

1 adet yumurta

1 kaşık bal

1 kaşık karbonat

4 damla nane yağı

Tüm malzemeyi karıştırın. Banyoda saçınıza uygulayın köpürmez 10 dakika boyunca saça ve derisine masaj yapın durulayın..

Saç dökülmesine doğal çözüm: Ceviz kabuğu kürü

Saç dökülmesi çok rastlanan bir problem. Bu tip rahatsızlıklar için bazen kimyasal maddelerdense, doğal çözümler daha etkili sonuçlar verebiliyor. İşte saç dökülmesine doğal çözüm, ceviz kabuğu kürü

İşte böyle zamanlarda çözümü yine doğada buluyoruz: Ceviz kabuğu.Elbette ki sarımsak gibi başka doğal çözümler var. Fakat bazı uzmanlar en etkili sonucu ceviz kabuğunun verdiğini söylüyor.

Saç dökülmesine ceviz kabuğu kürü için gereken malzemeler

20 ceviz kabuğu 1 litre su

Saç dökülmesi için doğal çözüm, ceviz kabuğu kürü nasıl yapılır?

Suyu bir tencereye alın ve içine ceviz kabuklarını ekleyin.Kaynadıktan sonra ateşten alın.Ilımasını bekleyin. Elde ettiğiniz bu su ile günde 2 kez saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Kısa sürede etkisini göreceksiniz.

Cevizin faydaları

Cevizde bulunan yüksek omega-3 yağ asitleri ile kalp rahatsızlıklarını, diyabeti, yüksek kan basıncını ve klinik depresyonu en aza indirebilirsiniz.Cevizde bulunan fitosteroller sayesinde prostat kanseri, kalın barsak ve göğüs kanseri için önlem oluştururken bağışıklığı da güçlendirir.Şekliyle de insan beynini andıran ceviz, öğrenmeyi ve anlamayı geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda parkinson ve alzheimer gibi hastalıklarını önlemede güçlü bir savaşçıdır.