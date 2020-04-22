Yüksekova’da 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Güldalı mezrasında bir şahsa ait evin bahçesinde yapılan aramada 52 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak tespit edilen şüpheli şahsı yakalamaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü civarında yapılan operasyonda, 1 katır üzerinde toplamda 62 kilo 900 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Operasyonla ilgili olarak tespit edilen şüpheli şahsı yakalamaya yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi.