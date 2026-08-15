TSK'da yeni görev dağılımı: Astronot Alper Gezeravcı üs komutanı oldu!

Ege Ordusu ile 2'nci ve 3'üncü Ordu komutanlıklarının yanı sıra birçok ilin jandarma komutanlığında da değişikliğe gidildi. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı ise 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı görevine getirildi.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri 'nde yeni görev dağılımına yönelik atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlarla Jandarma Genel Komutanlığı'nda 7 general ve 18 albay 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Kararla, 78 general ve albayın görev yerleri değiştirildi.

ORDU KOMUTANLIKLARINDA DEĞİŞİM

Hava Eğitim Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na atandı.

2'inci Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ise Ege Ordu Komutanı oldu.

2'inci Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Gültekin Yaralı, 3'üncü Ordu Komutanlığı'na ise Korgeneral Burhan Aktaş getirildi.

GEZERAVCI'YA YENİ GÖREV

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılıç Genelkurmay Başkanlığı emrine alındı. Yerine ise 7'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin atandı. Tümgeneral İsmail Özcan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevine getirildi. Koramiral Mustafa Kaya ise Donanma Komutan Yardımcısı olarak atandı.

Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı da 5'inci Ana Jet Üs Komutanı oldu.

Kara ve Hava Kuvvetleri'nde ilk kez iki kadın albay tuğgeneral rütbesine yükseltilmişti. O isimlerden Tuğgeneral Armağan Özel Kara Havacılık Daire Başkanı, Tuğgeneral Özlem Karapınar ise Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK'TE TERFİLER

Resmi Gazete'de Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda terfi ve görev dağılımlarına ilişkin kararlar da yer aldı.

Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile Korgeneral Münir Güzel Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı. Korgeneraller Ünsal Bulut ile Murat Bulut Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak atandı.

Bursa İl Jandarma komutanı İdris Tataroğlu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Halil Şen İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na, Ankara İl Jandarma Komutanı Cengiz Yıldız Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na, İzmir İl Jandarma Komutanı Metin Düz Asayiş Başkanlığı'na atandı.

Koramiral rütbesine yükseltilen Cengiz Fitoz ise Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı olarak görev yerini korudu.