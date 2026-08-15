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Yerel O ilçede denize girmek yasaklandı
Yerel

O ilçede denize girmek yasaklandı

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O ilçede denize girmek yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Ağustos 2026 günü denize girmek yasaklandı.

Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 15 Ağustos saat 13:00 ile 00.00 arasında denize girilmemesi kararı alındığı bildirildi. Yapılan açıklama "İlçemiz sahil ve plajlarında meydana gelen olumsuz deniz ve hava şartları nedeniyle vatandaşımızın can güvenliğini korumak amacıyla 15 Ağustos 2026 günü saat 13:00 ile 00:00 arasında denize girilmemesi yönünde kararı alınmıştır. Cankurtaran ekiplerimizin bayraklarla, sahil güvenlik unsurlarının sözlü-uygulamalı olarak bildireceği uyarılara titizlikle uyulması ve vatandaşlarımızın alınan karar konusunda gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz" denildi.

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