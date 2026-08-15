Bakanlık denetimleri ortaya çıkardı: İşte en tehlikeli 10 gıda türü

EN RİSKLİ ÜRÜN GRUPLARI Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa listelerine bakıldığında, en riskli ürün grupları, en fazla uygunsuzluk tespit edilen kategoriler olarak öne çıkıyor. Resmi listeler ürün bazında yayımlansa da tekrar eden denetim sonuçlarına göre riskli gruplar şöyle sıralanıyor: