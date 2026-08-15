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Sağlık
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Bakanlık denetimleri ortaya çıkardı: İşte en tehlikeli 10 gıda türü

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Bakanlık denetimleri ortaya çıkardı: İşte en tehlikeli 10 gıda türü

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye genelinde gerçekleştirdiği denetimlerin verilerine bakıldığında, en tehlikeli 10 gıda türü belli oldu...

#1
Foto - Bakanlık denetimleri ortaya çıkardı: İşte en tehlikeli 10 gıda türü

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerinde insan sağlığını tehlikeye düşüren veya taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen ürünleri internet sitesinde düzenli olarak yayımlıyor. Son güncellemelerde kanatlı eti, tek tırnaklı eti, sakatat ve çeşitli uygunsuzluklar tespit edilirken, domuz etiyle ilgili de ürünlerin tespit edildiği görüldü.

#2
Foto - Bakanlık denetimleri ortaya çıkardı: İşte en tehlikeli 10 gıda türü

ÖLÜME YOL AÇABİLECEK UYGUNSUZLUKLAR Beyan edilmeyen ilaç etken maddeleri ve metanol içeren sahte alkollü içecekler, ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme yol açabilecek en tehlikeli uygunsuzluklar arasında bulunuyor.

#3
Foto - Bakanlık denetimleri ortaya çıkardı: İşte en tehlikeli 10 gıda türü

EN RİSKLİ ÜRÜN GRUPLARI Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa listelerine bakıldığında, en riskli ürün grupları, en fazla uygunsuzluk tespit edilen kategoriler olarak öne çıkıyor. Resmi listeler ürün bazında yayımlansa da tekrar eden denetim sonuçlarına göre riskli gruplar şöyle sıralanıyor:

#4
Foto - Bakanlık denetimleri ortaya çıkardı: İşte en tehlikeli 10 gıda türü

1- Et ve et ürünleri: Tavuk eti karıştırılması, tek tırnaklı eti (at/eşek), domuz eti, sakatat, farklı hayvan eti 2- Zeytinyağı: Daha ucuz tohum yağlarının karıştırılması

#5
Foto - Bakanlık denetimleri ortaya çıkardı: İşte en tehlikeli 10 gıda türü

3- Peynir ve süt ürünleri: Bitkisel yağ ilavesi, düşük yağ oranı, nişasta

#6
Foto - Bakanlık denetimleri ortaya çıkardı: İşte en tehlikeli 10 gıda türü

4- Bal: Glikoz, fruktoz ve şeker şurubu ilavesi 5- Baharatlar: Yasak boya, yabancı madde, taklit

#7
Foto - Bakanlık denetimleri ortaya çıkardı: İşte en tehlikeli 10 gıda türü

6- Sucuk, salam, sosis: Kanatlı eti, sakatat, farklı hayvan eti 7- Kıyma ve köfte: Kanatlı eti, tek tırnaklı eti, sakatat 8- Takviye edici gıdalar: Beyan edilmeyen ilaç etken maddeleri 9- Tereyağı: Bitkisel yağ karıştırılması, düşük süt yağı

#8
Foto - Bakanlık denetimleri ortaya çıkardı: İşte en tehlikeli 10 gıda türü

10- Alkollü içkiler: Metanol ve uygunsuz alkol bileşimi/ kaynak: ensonhaber

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