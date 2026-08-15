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Seyahat İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak
Seyahat

İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da, 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın düzenlenecek triatlon şampiyonası nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda saat 04.45'ten program bitimine kadar Beykoz ve Üsküdar'da Atatürk Caddesi sahil istikametine çıkan tüm yollar, Cuma Yolu Caddesi ile Körfez Caddesi trafiğe kapatılacak.

Küçüksu ve Göksu caddeleri ile Mehmet Ali Birand ve Atatürk caddelerinin Kavacık istikameti alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Ayrıca, TEM Otoyolu güney istikametinde Maslak-Sarıyer yan yol ayrımlarından Ankara istikametine transit yol, TEM Otoyolu güney Maslak yan yoldan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti, Levent ve Etiler-Baltalimanı istikametinden TEM güneye katılım, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti, TEM güneyden Anadolu istikameti ayrımları ile Yeni Riva yolu ve Kavacık'tan Atatürk Caddesi'ne giden trafik akışı kapatılacak.

Alternatif olarak Büyükdere Caddesi, Kuzey Marmara Otoyolu istikameti, D-100 güney 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli Ankara istikameti ile Yeni Riva Yolu ve Kavacık'tan köprü üzerinden TEM güney Ankara istikameti kullanılabilecek.

Sarıyer ve Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi Sarıyer ve Zincirlikuyu-Levent istikametleri ile Çilekli Tesisleri'nden TEM güneye giden trafik akışı kapalı olacak.

Sürücüler, alternatif güzergah olarak Büyükdere ile Uğur Mumcu caddelerine yönlendirilecek.

 

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