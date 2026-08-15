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Gündem 10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı Gündüz öğretmen geceleyin kadınlar imamı!
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10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı Gündüz öğretmen geceleyin kadınlar imamı!

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10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı Gündüz öğretmen geceleyin kadınlar imamı!

FETÖ'nün "Nevşehir Adliyesi kadınlar il imamı" Fatma Aşık, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı. 10 yıldır firarda olan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Resmi kayıtlara göre öğretmen olarak görünen Fatma Aşık'ın FETÖ tarafından Nevşehir Adliyesi'nde görevlendirildiği öğrenildi. Gündüz okulda derslere giren Aşık'ın geceleri ise adliye personeline talimat gönderdiği belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır aranan ve örgütün "Nevşehir Adliyesi kadınlar il imamı" olduğu öğrenilen Fatma Aşık, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalanarak tutuklandı.

Fatma Aşık, FETÖ'nün "Nevşehir Adliyesi kadınlar il imamı" olarak görev yapıyordu.

Resmi kayıtlara göre öğretmen olan Aşık, adliyedeki kadın katip ve memurları fişleyerek örgüte sadık olanları kritik odalara yerleştirdiği ve gizli belgeleri sızdırdığı iddia ediliyor.

5 Ekim 2016'dan bu yana hakkında FETÖ'ye üye olma suçundan yakalama kararı bulunan Aşık, 10 yıl boyunca sahte kimlikle örgütün hücre evlerinde saklandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalanan Aşık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatma Aşık hakkındaki yargılama Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Resmi kayıtlara göre öğretmen olarak görünen Fatma Aşık'ın FETÖ tarafından Nevşehir Adliyesi'nde görevlendirildiği öğrenildi. Gündüz okulda derslere giren Aşık'ın geceleri ise adliye personeline talimat gönderdiği belirtildi.

FETÖ'cü Fatma Aşık'ın adliyedeki kadın katip ve memurları tek tek fişlediği, örgüte sadık olanları kritik odalara yerleştirdiği, gizli belgeleri adliyeden sızdırdığı ortaya çıktı.

Darbe planı çöktükten sonra kayıplara karışan ve 5 Ekim 2016'dan bu yana hakkında FETÖ'ye üye olma suçundan yakalama kararı bulunan Fatma Aşık, 10 yıl boyunca sahte kimlikle örgütün hücre evlerinde saklandı.

Ancak Fatma Aşık, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı sırada Edirne'de yakalandı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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