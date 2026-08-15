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Dünya Çanakkale ruhu... Gazze'de 16 yaşında bir Kassam savaşçısı!
Dünya

Çanakkale ruhu... Gazze'de 16 yaşında bir Kassam savaşçısı!

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Gazze'de Aksa Tufanı kapsamında yaşanan çatışmalarda bir İsrail tankını roketle hedef alan 16 yaşındaki Kassam Tugayları savaşçısı Suheyb Lubad'ın görüntüleri yayınlandı.

Gazze'de Aksa Tufanı kapsamında yaşanan çatışmalarda bir İsrail tankını roketle hedef alan 16 yaşındaki Kassam Tugayları savaşçısı Suheyb Lubad'ın görüntüleri yayınlandı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail işgal güçleriyle Filistinli direnişçiler arasında yoğun çatışmalar yaşanmıştı.

Çatışmalar kapsamında, başta Kassam Tugayları olmak üzere Filistinli direniş grupları İsrail güçlerine yoğun saldırılar düzenledi.

Gazze'nin birçok farklı noktasında İsrail işgal güçleriyle Filistinli direnişçiler şiddetli sokak çatışmaları yaşadı.

 

Ateşkesin ardından Kassam Tugayları, çatışmalarda yer alan savaşçılarının özel görüntülerini yayınlamaya başladı.

Son olarak Kassam Tugayları bağlantılı hesaplar, 16 yaşındaki Kassam savaşçısı Suheyb Lubad'ın görüntülerini servis etti.

Görüntülerde Lubad, İsrail güçlerine ait bir Merkava tankını yakın mesafeden bir Yasin-105 roketiyle hedef alırken görülüyor:

Lubad'ın annesi ve kardeşlerinin Kasım 2023'te Gazze'de düzenlenen bir İsrail saldırısında hayatlarını kaybettikleri ifade edildi.

Lubad bu sürecin ardından Kassam Tugayları saflarına katıldı.

16 yaşındaki Suheyb Lubad'ın ilerleyen dönemde İsrail işgal güçlerine karşı çatışırken can verdiği belirtildi.

Kaynak: Mepa News

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