Nişanyan: Türkiye'yi Viyana’ya kadar durduracak askeri güç yok
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sevan Nişanyan’ın Harvard’da doktora yapan oğlu Arsen Nişanyan, Türkiye’nin askeri kapasitesi ve dış politikadaki etkinliğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin bölgesinde ulaştığı güce vurgu yapan Nişanyan, “Türkiye'yi Viyana’ya kadar durduracak askeri güç yok” derken, Türk dış politikasında öne çıkan Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Selçuk Bayraktar için de dikkat çeken ifadeler kullandı.
Arsen Nişanyan, Türkiye’nin askeri gücü ve son yıllarda izlediği dış politikaya ilişkin yaptığı değerlendirmelerle dikkat çekti.
Türkiye’nin çevresindeki ülkelerle askeri kapasitesini karşılaştıran Nişanyan, oldukça çarpıcı bir çıkış yaptı.
“TÜRKİYE'Yİ VİYANA’YA KADAR DURDURACAK ASKERİ GÜÇ YOK”
Nişanyan, Türkiye'nin sahip olduğu askeri kapasiteyi değerlendirirken, “Türkiye'yi Viyana’ya kadar durduracak askeri güç yok” ifadelerini kullandı.
Nişanyan'ın sözleri, Türkiye'nin Balkanlar ve çevresindeki askeri kapasitesine ilişkin yaptığı güç değerlendirmesi olarak öne çıktı.
HAKAN FİDAN, İBRAHİM KALIN VE SELÇUK BAYRAKTAR’A DİKKAT ÇEKTİ
Arsen Nişanyan, değerlendirmesinde yalnızca Türkiye'nin askeri gücüne değil, dış politika ve güvenlik politikalarında etkili olduğunu belirttiği isimlere de dikkat çekti.
Nişanyan şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye'nin dış politikasını belirleyenler, Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Selçuk Bayraktar gibi eğitimli, girişken, başarılı insanlar.”
Nişanyan'ın Türkiye'nin dış politikasındaki karar alıcı kadrolara yönelik bu değerlendirmesi dikkat çekti.
TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL GÜCÜNE VURGU
Türkiye'nin askeri kapasitesini oldukça güçlü gördüğünü ifade eden Nişanyan'ın, aynı değerlendirmede dış politikadaki kadroların eğitim, girişkenlik ve başarılarına vurgu yapması öne çıktı.
Nişanyan'ın “Türkiye'yi Viyana’ya kadar durduracak askeri güç yok” şeklindeki sözleri ise açıklamasının en dikkat çeken bölümü oldu.