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Gündem CHP, DEM ve YRP'de deprem! 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!
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CHP, DEM ve YRP'de deprem! 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!

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CHP, DEM ve YRP'de deprem! 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlamaları, muhalefette adeta deprem etkisi yapan tarihi katılımlara sahne oldu. Farklı partilerden seçildikten sonra istifa eden 7 belediye başkanı, düzenlenen görkemli törenle resmen AK Parti saflarına katıldı.

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen görkemli program, siyasette dikkat çeken katılımlara sahne oldu. Farklı siyasi partilerden seçildikten sonra istifa eden belediye başkanları için rozet takma töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partiye katılan isimlerin rozetlerini bizzat takarak AK Parti saflarına geçişlerini resmileştirdi.

AĞIRLIK CHP'Lİ BAŞKANLAR

Törende muhalefet partilerinden ayrılan birçok belediye başkanı yer aldı. CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan isimler şunlar oldu:

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı: Yakup Odabaşı

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu

Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı: Selim Çırpanoğlu

Kütahya Domaniç Belediye Başkanı: Engin Uysal

Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı: Türker Başoğlu

Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı: Saim Zileli

YENİDEN REFAH VE DEM PARTİ'DEN DE KATILIM 

Katılımlar yalnızca CHP ile sınırlı kalmadı. Yeniden Refah Partisi'nden ayrılan Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ile DEM Parti'den istifa eden Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır da AK Parti saflarına geçen isimler arasında yer aldı.

Yerel siyasette büyük yankı uyandıran bu transferler, partinin 25. kuruluş yıl dönümü kutlamalarının en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu.

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