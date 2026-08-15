Bakanlık Türkiye'ye duyurdu: Ünlü şirketin tüm ihalelere girişi yasaklandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, ünlü enerji şirketinin ihalelere girişine yasak getirdi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, ünlü enerji şirketinin ihalelere girişine yasak getirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Polat Sondaj Mühendislik Maden İnşaat Taahhüt Turizm Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini ihalelere katılmaktan 1 yıl süreyle yasakladı.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün ihalelere katılmaktan yasaklama ilanında yer alan karara göre şirket, Genel Müdürlüğün yanı sıra kapsamı tüm ihaleleri içeren 1 yıllık yasaklamaya tabi tutuldu.
İlanda şirketin yasaklı kayıt numarası 264142 olarak yer alırken ihale kayıt numarası için “Alınmamıştır” ifadesi kullanıldı.
Yasaklama kararının hukuki dayanağı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu olarak belirtildi. Kararın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün ilanında yayımlandığı kayda geçti.
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