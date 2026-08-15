Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Evrakları imha ederken yakalandılar
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “Alihan Kuriş Suç Örgütü”ne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Ümraniye’de soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçen polis, adreste yaptığı aramada parçalanarak imha edilmek istendiği belirlenen evraklara el koydu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Alihan Kuriş Suç Örgütü” soruşturması kapsamında İstanbul’da yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
EVRAKLARIN İMHA EDİLDİĞİ İHBARI GELDİ
Soruşturma kapsamında İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir adreste, örgüt ve devam eden soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alındı.
İhbarın ardından söz konusu adres için arama kararı verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese giderek kapsamlı arama gerçekleştirdi.
POLİS ADRESTE PARÇALANMIŞ EVRAKLARI BULDU
Ekiplerin yaptığı incelemede ihbarın doğru olduğu tespit edildi. Adreste, imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklar bulundu.
Polis ekipleri söz konusu belgelere el koyarken, evrakların soruşturmayla bağlantısının ve içeriklerinin yapılacak incelemeler sonucunda netleşmesi bekleniyor.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada elde edilen belgelerin incelenmesinin ardından yeni bilgilere ulaşılması bekleniyor.
“Alihan Kuriş Suç Örgütü”ne yönelik soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
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