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Dünya Hindistan’da heyelan 4 can aldı
Dünya

Hindistan’da heyelan 4 can aldı

Yeniakit Publisher
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Hindistan’da heyelan 4 can aldı

Hindistan'ın Arunachal Pradesh eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen heyelanda 4 kişi can vedi. Öte yandan 5 askerin kaybolduğu bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, şiddetli yağışlar nedeniyle eyaletteki bir inşaat sahasında toprak kayması meydana geldi.

Olayda 4 kişi hayatını kaybetti.

 

5 ASKER KAYBOLDU

Öte yandan yetkililer, şiddetli yağışların yol açtığı selin bölgedeki iki barınağı yıkması sonucu 5 askerin kaybolduğunu bildirdi.

Yetkililer, askerlerin bulunmaları için iki farklı arama-kurtarma ekibinin görevlendirildiğini aktardı.

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