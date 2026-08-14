CHP yönetimi Ereğli Cezaevi’nde! Kılıçdaroğlu’ndan Beşikçioğlu’na ziyaret

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması kapsamında 3 Ağustos 2026 tarihinde tutuklanan Beşikçioğlu’nun cezaevinde avukatlarıyla yaptığı görüşmede yaşanan sürece ve CHP-YP yönetimleirne tepki göstererek "Hepsinin Allah belasını versin" dediği öne sürülmüştü.

ESRAR KULLANDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

İhaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, belediyedeki bazı ihale ve harcama süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı gerekçesiyle tutuklanan Beşikçioğlu’nun kan, idrar ve saç örnekleri ile yapılan adli tıp testinde esrar (yasaklı madde) kullanımına rastlandığı ve sonucun pozitif olduğu açıklanmıştı.