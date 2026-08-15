Aman dikkat! MEB, velileri uyardı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bazı kişi veya kurumların bakanlık adına firmalardan para talep ettiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir gerekçeyle firmalardan gayrimeşru yollarla para talep edilmesinin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi.

MEB'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı firma ve şahıslarca, Bakanlık birimleri ve birim amirlerinin adları kullanılmak suretiyle Bakanlığa iş yapan veya iş başvurusunda bulunan firmalara ait bilgilerin EKAP üzerinden tespit edilerek bu firmaların telefonla arandığı veya farklı yollarla irtibata geçildiği ve çeşitli gerekçelerle kendilerinden para talep edildiği yönünde şikâyetler alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bilinmelidir ki Bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir.

Vatandaşlarımızın ve firmalarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına Bakanlığımızın veya yöneticilerimizin adı kullanılarak yapılan bu tür asılsız / kanun dışı taleplere kesinlikle itibar edilmemesi, herhangi bir ödeme yapılmaması, kişisel veya kurumsal bilgilerin paylaşılmaması önemle rica olunur.

Söz konusu dolandırıcılık girişimleriyle ilgili hukuki süreçler başlatılmış olup sorumlular hakkında ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur."