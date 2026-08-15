Kıyı balıkçılarına müjde! Sezon 15 gün erken başladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küçük ölçekli kıyı balıkçılarını sevindiren haberi duyurdu. Palamut ve torik avcılığında uzatma ağlarıyla geçimini sağlayan balıkçılar için sezon 15 gün erkene çekildi. Yeni dönem 15 Ağustos itibarıyla başladı.
Küçük ölçekli kıyı balıkçılarının uzun süredir beklediği düzenleme hayata geçirildi. Palamut ve torik avcılığında sezonun başlangıç tarihi 15 gün erkene alındı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni uygulamanın ayrıntılarını paylaştı.
SEZON 15 AĞUSTOS'TA BAŞLADI
Bakan Yumaklı, palamut ve torik avcılığında uzatma ağlarını kullanan küçük ölçekli balıkçıların artık denize daha erken açılabileceğini belirtti.
Yumaklı, “Palamut ve torik avcılığında uzatma ağlarıyla ekmeğini kazanan küçük ölçekli balıkçılarımız için sezonu 15 gün erkene çekiyor, 15 Ağustos itibarıyla başlatıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Böylece küçük ölçekli kıyı balıkçıları açısından palamut ve torik sezonu 15 Ağustos itibarıyla açılmış oldu.
“AĞLARINI BEREKETLİ EYLESİN”
Balıkçılara bereketli bir sezon dileyen Bakan Yumaklı, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:
“Rabb'im balıkçılarımızın rızkını bol, ağlarını bereketli eylesin.”