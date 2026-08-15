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Spor Beşiktaş’ta yaprak dökümü! O isimle yollar ayrılıyor
Spor

Beşiktaş’ta yaprak dökümü! O isimle yollar ayrılıyor

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Beşiktaş’ta yaprak dökümü! O isimle yollar ayrılıyor

Süper Lig devi Beşiktaş, Alman stoperi Felix Uduokhai ile yollarını ayırıyor. 28 yaşındaki Uduokhai, İtalyan ekibi Monza ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ta takımdan ayrılacaklar listesinin üst sıralarında yer alan Felix Uduokhai gelişmesi yaşandı.

A Spor'un haberine göre İtalyan ekibi Monza, Felix Uduokhai ile anlaşmaya vardı. Haberde, savunma oyuncusunun tesiste arkadaşlarıyla vedalaştığı ifade edildi.

28 yaşındaki stoperin Monza'ya imza atmak için İtalya'ya gideceği belirtildi.

Felix Uduokhai, Beşiktaş formasıyla 58 maça çıktı ve 1 asistlik katkı sağladı.

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