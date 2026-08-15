Ali Karahasanoğlu AK Parti’nin 25 yılını değerlendirdi: Yapılanlar, yapılamayanlar

Ali Karahasanoğlu, “AK Parti’nin 25 yılı.. Yapılanlar, yapılamayanlar.” başlıklı yazısında, AK Parti’nin kuruluşundan yalnızca bir yıl sonra tek başına iktidara gelmesinin tesadüf olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlik yıllarından itibaren halkla iç içe siyaset yaptığını hatırlatan Karahasanoğlu, AK Parti’nin başarısının arkasında Milli Görüş çizgisinin yaklaşık 50 yıllık siyasi birikiminin de bulunduğunu ifade etti.

Başörtüsü, sağlık, eğitim ve savunma sanayii

AK Parti’nin iktidarı döneminde başörtüsü yasağının kaldırılması ve askeri vesayetin geriletilmesi yönünde önemli adımlar atıldığını belirten Karahasanoğlu, başörtüsü düzenlemesi nedeniyle partinin kapatma davasıyla karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

Karahasanoğlu; hızlı tren, yerli otomobil, altyapı yatırımları ve savunma sanayiinde dışa bağımlılığın azaltılması gibi başlıklarda da Türkiye’nin önemli mesafe aldığını vurguladı.

Sağlık ve eğitim yatırımlarına da dikkat çeken Karahasanoğlu, öğretmen, derslik, okul ve üniversite sayılarındaki artışın nüfus artışının çok üzerinde olduğunu yazdı.

“Yapılmayan değil, yaptırılmayanlar da var”

Karahasanoğlu, AK Parti’nin gerçekleştiremediği vaatlerin de bulunduğunu belirtirken, bunların hangi şartlar altında hayata geçirilemediğinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Özellikle faizle mücadele konusunda istenilen sonucun henüz elde edilemediğini belirten Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki samimiyetinin sorgulanamayacağını savundu.

2021’de faiz konusunda önemli bir girişimde bulunulduğunu ancak hedeflenen sonucun alınamadığını hatırlatan Karahasanoğlu, önümüzdeki dönemde bu yönde yeniden adımlar atılmasını beklediğini kaydetti.

FETÖ ve PKK’nın ekonomik maliyetine dikkat çekti

Türkiye ekonomisi değerlendirilirken yalnızca faiz ve enflasyon rakamlarına bakılmaması gerektiğini belirten Karahasanoğlu, FETÖ ve PKK ile yürütülen mücadelenin ülkeye çıkardığı ekonomik maliyetin de hesaba katılması gerektiğini ifade etti.

Karahasanoğlu, AK Parti’nin 25 yıllık bilançosunun; temel hak ve özgürlükler, sağlık, eğitim, altyapı, savunma sanayii ve terörle mücadelede yaşanan dönüşümle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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