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Gündem Cüneyt Özdemir'den Kılıçdaroğlu çıkışı: Nasıl büyük bir felaketten dönmüşüz!
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Cüneyt Özdemir'den Kılıçdaroğlu çıkışı: Nasıl büyük bir felaketten dönmüşüz!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Gazeteci Cüneyt Özdemir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanamamasını değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu çalkantılı döneme işaret eden Özdemir, “Ya Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilseydi? Bir düşünsenize nasıl bir ülkede yaşıyorduk? Nasıl büyük bir felaketten dönmüşüz!” dedi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, yaptığı değerlendirmede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçildiği bir Türkiye'nin bugün nasıl yönetileceğinin düşünülmesi gerektiğini söyleyen Özdemir, seçim sonucundan dolayı o dönem yaşanan hayal kırıklıklarını hatırlattı.

“NASIL BÜYÜK BİR FELAKETTEN DÖNMÜŞÜZ”

Özdemir, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi ihtimalini değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

“Ya Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilseydi? Bir düşünsenize, nasıl bir ülkede yaşıyorduk? Nasıl büyük bir felaketten dönmüşüz!”

Seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi nedeniyle çok sayıda kişinin üzüldüğünü ve hayal kırıklığı yaşadığını hatırlatan Özdemir, aradan geçen sürenin ardından farklı bir tablo ortaya çıktığını savundu.

“HER ŞERDE BİR HAYIR VARMIŞ”

Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü:

“O zaman birçok kişi üzülmüştü, hayal kırıklığına uğramıştı ama her şerde bir hayır varmış. Düşünün Türkiye toz duman olurdu şu an. Hele böyle çalkantılı bir dönemde.”

Özdemir'in açıklamalarında özellikle Türkiye'nin ve dünyanın içinden geçtiği hareketli döneme vurgu yapması dikkat çekti.

“BÜYÜK BİR BELADAN DÖNMÜŞÜZ”

Kılıçdaroğlu'nun siyasi yönetim anlayışı üzerinden değerlendirmesini sürdüren Cüneyt Özdemir, sözlerini şu çıkışla tamamladı:

“Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün CHP’yi yönettiği gibi Türkiye’yi yönettiğini düşünsenize. Büyük bir beladan dönmüşüz.”

Özdemir'in Kılıçdaroğlu hakkında kullandığı “Nasıl büyük bir felaketten dönmüşüz” ve “Büyük bir beladan dönmüşüz” ifadeleri dikkat çekti.

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