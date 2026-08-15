Toprağın altından gelen sesi takip ettiler: 3 bin yıllık tork buldular

DEDEKTÖRDEN GELEN SİNYAL HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİ İki arkadaş, bölgede devam eden bir altyapı projesini protesto etmek amacıyla düzenlenen bir etkinlik kapsamında metal dedektörleriyle araziyi tarıyordu. Bu sırada cihazdan gelen tiz bir sinyal üzerine toprağı kazmaya başladılar. Çamurun birkaç santimetre altında parlayan sarı bir cisim fark eden Andy ve Alan, kazmaya devam ettiklerinde aynı noktada iki tarihi eser daha ortaya çıkardı. Yapılan ilk incelemelerde eserlerin, yaklaşık MÖ 1100 yılına, yani Tunç Çağı'na ait som altından yapılmış üç tork olduğu belirlendi.