Erdem Atay'dan bomba iddia: Alihan Kuriş İmamoğlu ve Yavaş'a binlerce kişilik liste verdi

Gazeteci Erdem Atay, Alihan Kuriş yapılanmasına ilişkin yaptığı açıklamalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni (ABB) işaret etti.

Atay, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı dönemlerinde Alihan Kuriş suç örgütü olarak nitelendirdiği yapılanmaya bağlı binlerce kişinin belediyelerde işe yerleştirildiğini öne sürdü.

“İMAMOĞLU'NA LİSTE VERİP 2 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ İŞE BAŞLATTI”

Atay, İBB'deki işe alımlara ilişkin iddiasını şu sözlerle dile getirdi:

“İmamoğlu ve Yavaş döneminde İBB ve ABB'ye yaklaşık 2'şer bin kişi işe sokuldu. Alihan Kuriş, İmamoğlu'na liste verip 2 binden fazla kişiyi İBB'de işe başlattı.”

Atay'ın açıklamasına göre Kuriş'e bağlı olduğu öne sürülen kişilerin belediyede işe alınması için İmamoğlu'na doğrudan liste verildi.

ANKARA İÇİN DE 2 BİN KİŞİ İDDİASI

Atay, benzer bir yapılanmanın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de gerçekleştiğini ileri sürdü.

“Aynı şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 2 bin kadar Kuriş taraftarı işe başlatıldı.” diyen Atay, iki büyükşehir belediyesinde toplamda binlerce kişinin bu yöntemle istihdam edildiğini öne sürdü.

Atay'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici bölümlerden biri de Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ilişkin sözleri oldu.

“CAMİ VE MEDRESE YAPTIRACAĞIZ DİYE MAKBUZ KESİYORLAR”

Atay, Alihan Kuriş yapılanmasının para toplama yöntemleriyle ilgili de çarpıcı iddialarda bulundu.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi üzerinden örnek veren Atay, “Hatta Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde kendilerine cami ve medrese yaptıracak diye makbuz kesiyorlar” ifadelerini kullandı.

KURBAN PARALARIYLA İLGİLİ ÇARPICI SÖZLER

Atay'ın açıklamasında kurban bağışlarıyla ilgili ileri sürdüğü iddialar da dikkat çekti.

Atay, “Bu adamlar kurban bile kesmez. Bu adamlar kurban paralarını alıyorlar, ‘Etleri yedirmeyelim, bunu para olarak kullanalım’ diyorlar.” sözleriyle yapılanmanın kurban için toplanan paraları farklı amaçlarla kullandığını öne sürdü.

Gazeteci Erdem Atay'ın İBB ve ABB'deki işe alımlar ile para toplama yöntemlerine ilişkin dile getirdiği bu iddialar kamuoyunda yeni bir tartışmanın kapısını araladı.