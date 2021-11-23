  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: 18 puana ulaşsaydık müthiş bir avantaj yakalayacaktık
Spor

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: 18 puana ulaşsaydık müthiş bir avantaj yakalayacaktık

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, öne geçtikleri maçta sahadan bir puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 10:10:00 -
Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: 18 puana ulaşsaydık müthiş bir avantaj yakalayacaktık

Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesi takımda 5 futbolcunun sakatlık yaşadığını ve bu mücadelede forma giyemediğini belirtti.

Hakemin tüm takdir haklarını Göztepe lehine kullandığını ileri süren Karaman, şöyle konuştu:

"Güzel bir gol attık. İkinciyi de bulabilirdik. 1-1'den sonra Onur'un iki pozisyonu var. Hakem takdir haklarını deplasman takımı adına kullandı. Biz kendi lehimize istemiyoruz. Yediğimiz gol öncesi faul varsa Campanharo'ya var. Ben anlamıyorum."

Karşılaşmadan galibiyetle ayrılacak pozisyonları bulduklarını anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"Hakem 5 eksikle sahaya çıkan, mücadele eden takıma vermesi gereken faulü karşı tarafa veriyor. Hakemlere her hafta her takım veryansın ediyor. Onlar da kendi içerisinde bir ortak karar vermeli. 18 puana ulaşsaydık müthiş bir avantaj yakalayacaktık. Önümüzdeki maçlarda bunu telafi edebiliriz. Temennim, bu hafta içerisinde sakat oyuncularımızın birkaçının takıma dönmesi. Bu, çok önemli. Hamle gücümüzü tamamen düşürüyor. Bu kayıpları telafi edip ilerleyen zamanda da devreyi istediğimiz puanla bitireceğiz."

Göztepe cephesi

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, puana ihtiyaç duyduklarını, zorlu Kayserispor deplasmanından alınan bir puanın kendileri için değerli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında takımının gerçek kimliğini sahaya yansıttığını anlatan Maestro, "Maçın geneline baktığımızda iki farklı takım olarak görüntü verdik. İkinci yarı gerçek kimliğimizi sahada ortaya koyabildik. Mücadelemizi, inancımızı, hırsımızı ilk dakikadan itibaren her maçta göstermemiz gerekiyor. Özellikle önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçında göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısırlı aktivistten bomba ‘dolar’ açıklaması! Tüm Müslümanlar Erdoğan'ı...
Ekonomi

Mısırlı aktivistten bomba ‘dolar’ açıklaması! Tüm Müslümanlar Erdoğan'ı...

Yemenli aktivist Esaat El Şarii, dolar kuru üzerinden Türkiye'ye karşı yürütülen ekonomik savaşla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu...
İstanbul Kart vize ücretine yüzde 160 zam!
Siyaset

İstanbul Kart vize ücretine yüzde 160 zam!

Dolar/TL kuru ile gram altın fiyatlarındaki artışı sollayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Kart vizesine % 160 zam yaptı...
Dikkat çeken açıklama: Onları Türk SİHA'larıyla vuracağız
Dünya

Dikkat çeken açıklama: Onları Türk SİHA'larıyla vuracağız

Fas, Cezayir, Ruanda ve Nijerya'nın ardından Afrika'da bir ülke daha Bayraktar TB2'lere talip oldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay