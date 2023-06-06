Yük asansörünün altında kalan çocuk hayatın kaybetti!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde tamir dükkanında çalışan 13 yaşındaki çocuk, üzerine yük asansörü düşmesi sebebiyle hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Ulubey Mahallesi Bilgin Sokak'ta bir oto tamir dükkanında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre çalıştığı oto tamir dükkanında 13 yaşındaki H.Y'nin üzerine yük asansörü düştü. Kimsenin şahitlik etmediği olayı onu o sırada ziyarete gelen bir akrabası fark edince acil çağrı merkezini arayarak olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri H.Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Y'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edilirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)

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