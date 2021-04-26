YTÜ’ye Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası

İşletme ve kuruluşların doğaya karşı duyarlılıklarını belgeleyen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası, temel olarak toprak, hava ve su gibi doğal kaynak kullanımının en aza indirilmesini hedef alıyor. Bu standartlar çerçevesinde üretim yapan ve faaliyet gösteren kurumlara verilen sertifika, ilgili kuruluşların çevresel etkilerini en aza indirdiğinin de bir göstergesi olarak kabul görüyor.

Hassasiyetini belgeledi

‘Akıllı, Yeşil, Engelsiz ve Sürdürülebilir Kampüs’ yaklaşımı ile su ve elektrik kullanımından atık yönetimine kadar çevre dostu yönetim politikaları uygulayan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Günümüzün ekolojik sorunları düşünüldüğünde; ISO 14001, çevresel dengenin sağlanması ve çevreye duyarlılığın tüm kuruluşlar tarafından benimsenmesine katkı sağlayan bir sistem. ISO 14001 Sertifikası ile bir anlamda üniversitemizin bu konudaki hassasiyetini ve samimiyetini belgelemiş olduk” dedi.

Yeşil kampüs uygulaması

Sürdürülebilir Kampüs ilkelerini uygulayarak yeşil alanların korunmasına ve kaynak verimliliğine özen gösterdiklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: “Dünyada süregelen iklim değişikliği sebebiyle oluşan etkilerin azaltılması için Akıllı Yeşil Kampüs uygulamaları büyük önem arz ediyor. YTÜ olarak bizler de bu konularda çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Yeşil Kampüs yaklaşımı ile bölgesel çevre sorunlarına çözüm getirme, iklim değişikliği etkilerinin azaltılması, afet yönetimi, kendine yetebilen enerji sistemi, atık su yönetimi, suyun korunumu ile ekolojik farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Gelecek dönemde de yeni projelerimiz ile Türkiye’nin sürdürülebilir geleceğine katkımızı sürdüreceğiz.”