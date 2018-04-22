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YSK Başkanı Ankara Barosu'na sert çıkıştı!

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven seçimlerle ilgili spekülatif açıklamalar yapan Ankara Baro Başkanı'nı kınadı.

22 Nisan 2018 Pazar 14:43
YSK Başkanı Ankara Barosu'na sert çıkıştı!

Kamuoyunda, sosyal medyada YSK'yi yıpratıcı bazı açıklamalar yapıldığını da söyleyen Sadi Güven, şöyle konuştu: 

"Örneğin, Ankara Baro Başkanı yurt dışındaki bir yayın organına YSK'nın bugünden 55 milyon oy pusulası bastırdığını söyledi. Hangi partinin veya hangi cumhurbaşkanı adayının aday olabileceği daha belli olmadan, açıklanmadan partilerin adayları açıklanmadan oy pusulalarının basılması mümkün değildir. Ancak bir baro başkanının bütün bunu bilmesine rağmen yurt dışında YSK ve seçim sonuçları aleyhine algı oluşturma adına böyle bir açıklama yapmasını kınıyorum. YSK anayasal bir kurumdur, herkese lazımdır. Titizlikle korunmalıdır. Tenkit mutlaka olacaktır, tenkit edilmeyi kabul ederiz, kendimizi geliştirme adına da önemli buluruz ancak yıpratıcı şekilde, gerçeği yansıtmayan, algı oluşturan bu tür konumalar YSK'ya zarar verdiği gibi Türk demokrasisine de zarar vermektedir."

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 14:43
  1. Ankara
  2. Sadi Güven

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