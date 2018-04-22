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YSK açıkladı; İl il milletvekili sayıları

Yüksek Seçim Kurulu(YSK(, 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçimde hangi ilin kaç milletvekili çıkaracağını yayınladı. Ağrı ve Bayburt'un meclise göndereceği vekil saysı 1'e düştü.

22 Nisan 2018 Pazar 09:10
YSK açıkladı; İl il milletvekili sayıları

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili iki kritik karar aldı. Bugünkü mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre YSK, aday olabilmek isteyen kamu görevlileri ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının en geç 26 Nisan Perşembe günü saat 17.00'ye kadar ayrılma dilekçelerini vermelerini istedi.

BAYBURT VE AĞRI'NIN MİLLETVEKİLİ SAYISI BİRE DÜŞTÜ

YSK, illerin çıkaracakları milletvekili sayısını 31 Aralık 2017 tarihli nüfus bilgileri ışığında yeniden belirledi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaki karara göre, İstanbul 98, Ankara 36, İzmir 28 vekil çıkaracak. İstanbul, Eskişehir'in çıkaracağı vekil sayısı, Temmuz ayında ilan edilen listeye göre 1 artarken, Bayburt ve Ağrı'nın vekil sayıları 1'er düştü.

İSTİFA İÇİN BEŞ GÜN VAR

YSK'nın 262 sayılı kararıyla, kamu görevlilerinin istifa etmesi gerekenler için son tarih, beş gün sonrası 26 Nisan saat 17.00 olarak belirlendi. YSK kararında, TBMM'nin genel seçimlerin yenilenmesi ve seçimin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin kararın 20 Nisan'daki birleşimde kararlaştırıldığı ve bu kararın aynı gün mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandığı vurgulandı. YSK kararında, kamu görevlilerinden adaylık için istifa edeceklerin ve emeklilik dilekçesi vererek ayrılacak olanların en geç 26 Nisan Perşembe gününe kadar dilekçelerini kurumlarına vermeleri istendi.

 

İşte YSK'nın yayınladığı liste:

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 09:10
  1. Bayburt
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Eskişehir
  5. Ankara
  6. Ağrı
  7. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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