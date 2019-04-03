YSK 7 ilçede oy sayım durdurma kararını kaldırdı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) olağanüstü toplantısı sonucu 7 ilçe için oy sayım durdurma kararı kaldırıldı. Oylar yeniden sayılacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun olağanüstü toplantısı sona erdi. 7 ilçe için oy sayım durdurma kararı kaldırıldı.

YSK, İstanbul’da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı, bu oylar yeniden sayılacak.

İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP’nin 7 ilçede "yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına" yönelik talebini kabul ederek, söz konusu bölgelerde sayıma başlanmış ise sayımın tedbiren durdurulmasına karar verdi.

İl Seçim Kurulu’na başvuran CHP, AK Parti’nin başvuru üzerine Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1., 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurullarınca geçersiz oyların sayımına karar verildiğini ifade ederek, hukuksuz olduğu iddiasıyla bu kararların kaldırılmasını ve incelemenin durdurulmasını talep etti. YSK ise kararı görüşmek üzere 23.30 sularında olağanüstü toplandı.

YSK Başkanı Sadi Güven başkanlığındaki toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, AK Parti Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Recep Özel’in, YSK’ya ilettiği dilekçeye de yer verildi. Dilekçede şu ifadeler yer aldı; “CHP’nin, Şile, Bayrampaşa, Ataşehir, Ümraniye, Beykoz, Fatih ve Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurullarının tekrar sayım kararına itiraz ettiği, İstanbul İl Seçim Kurulu’nun itiraz üzerine seçim hukukunda olmayan bir tedbir kararı vererek, tüm sayım işlemlerini durdurduğu, başlanılan sayımın yarıda kesilemeyeceği, bütün çuvalların açıldığı ve oy pusulalarının açıkta olduğu, İstanbul İl Seçim Kurulu’nun esastan bir karar vermesi gerekirken tedbir kararı vermesinin seçim hukukuna aykırı olduğu, bu nedenle İstanbul İl Seçim Kurulu’nun 2 Mart 2019 tarihli 2019/02/-99 sayılı kararının kaldırılmasının gerektiği”

YSK tedbir kararını kaldırdı

Yüksek Seçim Kurulu’nda yapılan olağanüstü sonrası yapılan yazılı açıklamada İl Seçim Kurulu’nun verdiği kararın kaldırılmasına karar verildiği ifade edildi. YSK’nın, söz konusu 7 ilçeyle ilgili tedbir amaçlı durdurulan sayım işleminin yeniden başlatılması konusunda aldığı karar, yapılan toplantı sonucunda yayımlandı. Yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi;

“298 sayılı kanunun 118’inci maddesi gereğince İlçe Seçim Kurulu kararının uygulanması için kararın kesinleşmesi gerekmediğinden anılan maddede belirtilen kurala aykırı olarak verilen İstanbul İl Seçim Kurulu’nun kararının 1. maddesinin kaldırılmasına oy birliğiyle, İlçe Seçim Kurullarının yeniden sayım kararı ile sayıma başlanılmış ise sayımın sonuçlandırılmasıgerektiğine oy çokluğuyla, yeniden yapılan sayımla ortaya çıkan sonucun tüm siyasi pati ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine oy çokluğuyla, yeniden sayıma yönelik İlçe Seçim Kurulu kararının fiilen uygulanmasına başlanılmamış olması halinde İl Seçim Kurulunun 298 sayılı kanunun 112. maddesi uyarınca değerlendirme yapmak suretiyle sonucuna göre karar vermesi gerektiğine oy çokluğuyla karar verilmiştir”