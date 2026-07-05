NATO Zirvesi öncesi Anıtkabir ziyareti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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NATO üyesi ülkelerin daimi temsilcileri ile NATO Genel Sekreterliği’nin üst düzey yetkililerinden oluşan heyet; Ankara’daki NATO Zirvesi öncesi Anıtkabir’i ziyaret edecek.
Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi üst düzey heyetin programı belli oldu. Dışişleri Bakanlığı, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi vesilesiyle Ankara'ya gelecek ülkelerin NATO nezdindeki daimi temsilcileri ve NATO Genel Sekreterliği'nin üst düzey yetkililerinden oluşan bir heyetin 6 Temmuz Pazartesi günü 17.30-18.30 saatleri arasında Anıtkabir'i ziyaret edeceğini açıkladı.
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