  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Vatandaşı uyaran İBB’nin kendisi sınıfta kaldı: Rögar patladı, trafik felç oldu CHP’nin ‘din alimi’ Cemil Kılıç’tan tepki çeken çıkış! Şeriatı “Paralel Din” İlan Etti! Bakan Ersoy'dan deprem destek paylaşımı Venezuela'nın yanında olmayı sürdüreceğiz Sakarya'da ilk kez: Kültür ve sanat yolculuğu başladı! Hamaney'in cenazesinde intikam mesajları... Yüzbinlerce kişi kırmızı bayrak taşıdı! CHP’li Kemalist kadın sanki İzmir’in sahibi: ‘Burada kalanlar AK Partili olamaz’ Kamu kurumlarının adını kullanıp dolandırıyorlardı... Yakalandılar! Özgür Özel tüm tuşlara basıyor! Gece rakı sefası gündüz fetva seansı İran’dan Macron ve Starmer'e tepki Hürmüz askeri geçit tören alanı değil Mustafa Varank’tan Çifte Standart Tepkisi! 'Mustafa Kemal ve Alevilere gelince öyle İslam'a gelince böyle!'
Spor Avustralya milli takım oyuncusu İslam ile şereflendi! Yeşil sahalarda bir hidayet hikayesi
Spor

Avustralya milli takım oyuncusu İslam ile şereflendi! Yeşil sahalarda bir hidayet hikayesi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Avustralya Milli Takımı’nın Güney Sudan kökenli futbolcusu Tete Yengi, Müslüman olduğunu açıkladı. 26 yaşındaki golcü, Adelaide’de bir cami ziyareti sırasında başlayan manevi arayışının ardından cemaatin huzurunda Kelime-i Şehadet getirdiğini anlattı.

2026 Dünya Kupası’nda Avustralya formasıyla sahaya çıkan Tete Yengi, bu kez futbol kariyeriyle değil, aldığı manevi kararla gündeme geldi. İskoçya Championship ekiplerinden Livingston’da oynayan 26 yaşındaki santrfor, İslamiyet’i benimsediğini ve bu sürecin uzun bir düşünme döneminin ardından şekillendiğini söyledi.

 

Cami ziyareti hayatında dönüm noktası oldu

Güney Sudan kökenli bir aileden gelen Tete Yengi, İslamiyet’e yönelişinin Avustralya’nın Adelaide kentindeki bir camiye yaptığı ziyaretle başladığını ifade etti. Genç futbolcu, camideki atmosferden ve ibadet eden Müslümanların duruşundan etkilendiğini belirtti.

Bu ziyaret sırasında Müftü İsmail Mink ile tanışan Yengi, cuma hutbesinin ardından yaptığı sohbetin kararında önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi.

 

“Cemaatin huzurunda Kelime-i Şehadet getirdim”

Nujum Sports’a konuşan Tete Yengi, “Müftü İsmail Mink bana daha önce şehadet getirip getirmediğimi sordu. Ben de getirmediğimi söyledim. Bunun üzerine beni hakkı teslim etmeye, şehadet getirmeye davet etti. Ben de bu kutlu daveti büyük bir huzurla kabul ederek caminin içinde, cemaatin huzurunda Kelime-i Şehadet getirdim” dedi.

 

Avustralya Milli Takımı’nda forma giyiyor

2000 yılında Adelaide’de doğan Tete Yengi, futbol kariyerini İskoçya’da sürdürüyor. Livingston forması giyen 26 yaşındaki forvet, fizik gücü ve hücumdaki etkisiyle Avustralya Milli Takımı’nda görev alan isimler arasında yer alıyor.

Yengi, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında Türkiye’ye karşı oynanan maçta da sahaya çıkmıştı. Avustralya’nın Mısır’a elenmesinin ardından turnuvaya veda eden genç futbolcu, İslamiyet’i seçme sürecini kamuoyuyla paylaştı.

Zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi! Başakşehir’den Shomurodov kararı
Zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi! Başakşehir’den Shomurodov kararı

Spor

Zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi! Başakşehir’den Shomurodov kararı

Mert Hakan Yandaş için karar verildi! Fenerbahçe’de asgari ücretli yeni sözleşme
Mert Hakan Yandaş için karar verildi! Fenerbahçe’de asgari ücretli yeni sözleşme

Spor

Mert Hakan Yandaş için karar verildi! Fenerbahçe’de asgari ücretli yeni sözleşme

FIFA’ya şikayet edildi! Trabzonspor’da Onuachu krizi büyüdü
FIFA’ya şikayet edildi! Trabzonspor’da Onuachu krizi büyüdü

Spor

FIFA’ya şikayet edildi! Trabzonspor’da Onuachu krizi büyüdü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kemal

Alhamdulillah, Allah'ın nuruyla aydınlanmış bir kalbe kavuşan Avustralya milli takım oyuncusu Tete Yengi'nin İslam'ı seçmesi bize büyük bir moral verici. İslamiyet'e olan teveccühü Adelaide kentindeki cami ziyaretinden ve Müftü İsmail Mink ile sohbetinden sonra gerçekleşmiş. Türkiye’ye karşı oynadığı Dünya Kupası maçını da hatırlayınca, bu güzel haberi duymak ülkelerimiz arasında köprüler kurma adına müthiş bir gelişme. Rabb'im bu manevi yolculuğunda Yengi'ye rehberlik etsin ve onun gibi gençlerin İslam ışığında hayatlarını yönlendirmesini temenni ediyorum.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23