Avustralya milli takım oyuncusu İslam ile şereflendi! Yeşil sahalarda bir hidayet hikayesi

2026 Dünya Kupası’nda Avustralya formasıyla sahaya çıkan Tete Yengi, bu kez futbol kariyeriyle değil, aldığı manevi kararla gündeme geldi. İskoçya Championship ekiplerinden Livingston’da oynayan 26 yaşındaki santrfor, İslamiyet’i benimsediğini ve bu sürecin uzun bir düşünme döneminin ardından şekillendiğini söyledi.

Cami ziyareti hayatında dönüm noktası oldu

Güney Sudan kökenli bir aileden gelen Tete Yengi, İslamiyet’e yönelişinin Avustralya’nın Adelaide kentindeki bir camiye yaptığı ziyaretle başladığını ifade etti. Genç futbolcu, camideki atmosferden ve ibadet eden Müslümanların duruşundan etkilendiğini belirtti.

Bu ziyaret sırasında Müftü İsmail Mink ile tanışan Yengi, cuma hutbesinin ardından yaptığı sohbetin kararında önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi.

“Cemaatin huzurunda Kelime-i Şehadet getirdim”

Nujum Sports’a konuşan Tete Yengi, “Müftü İsmail Mink bana daha önce şehadet getirip getirmediğimi sordu. Ben de getirmediğimi söyledim. Bunun üzerine beni hakkı teslim etmeye, şehadet getirmeye davet etti. Ben de bu kutlu daveti büyük bir huzurla kabul ederek caminin içinde, cemaatin huzurunda Kelime-i Şehadet getirdim” dedi.

Avustralya Milli Takımı’nda forma giyiyor

2000 yılında Adelaide’de doğan Tete Yengi, futbol kariyerini İskoçya’da sürdürüyor. Livingston forması giyen 26 yaşındaki forvet, fizik gücü ve hücumdaki etkisiyle Avustralya Milli Takımı’nda görev alan isimler arasında yer alıyor.

Yengi, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında Türkiye’ye karşı oynanan maçta da sahaya çıkmıştı. Avustralya’nın Mısır’a elenmesinin ardından turnuvaya veda eden genç futbolcu, İslamiyet’i seçme sürecini kamuoyuyla paylaştı.