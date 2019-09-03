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YPG/PKK'lı teröristler sınırda kanaslarla geziyor!

Türkiye ile ABD arasında güvenli bölge çalışmaları sürerken YPG'li teröristler ellerinde kanaslarla sınırda gezerken görüntülendi.

03 Eylül 2019 Salı 16:10
YPG/PKK'lı teröristler sınırda kanaslarla geziyor!

Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Harekat Merkezi’nde, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Türk ve ABD askerlerini taşıyan helikopterler havadan sınırda devriye uçuşları yaparken karadan ise sınır hattında incelemeler sürüyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde içerisinde askeri yetkililerin bulunduğu araçlar sınır hattında inceleme yaptı. 

YPG'li teröristler sınırda

Eski ve yeni gümrük kapılarının olduğu bölgede inceleme yapan yetkililer 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına geri dönerken, sınırın diğer tarafında ise ABD’nin desteklediği YPG'li teröristler kameralara yakalandı.

 

Kanaslarla dolaşıyorlar

Silahlı teröristler Suriye rejimine ait gümrük bölgesinde görüntülenirken, teröristlerden birinin keskin nişancı silahı kanas olarak bilinen dragunov taşıması dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:10
  1. Şanlıurfa
  2. ypg
  3. pkk
  4. Türkiye suriye sınırı

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