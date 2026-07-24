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Gündem Memleketinde AK Parti ilk sırada çıktı! Mansur Yavaş'a Başkent şoku!
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Memleketinde AK Parti ilk sırada çıktı! Mansur Yavaş'a Başkent şoku!

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Memleketinde AK Parti ilk sırada çıktı! Mansur Yavaş'a Başkent şoku!

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarında adı sıkça öne çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kalesi Ankara’da yapılan son genel seçim anketinde beklenen sonuç çıktı. ORC Araştırma tarafından başkentte gerçekleştirilen ankette AK Parti, CHP’yi geride bırakarak zirvenin sahibi oldu.

Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi sıkça geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kalesinde dikkat çeken bir anket sonucu açıklandı. ORC Araştırma tarafından Ankara’da gerçekleştirilen genel seçim anketinde AK Parti, CHP’yi geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.

BAŞKENTTE SEÇİM DENGELERİ DEĞİŞTİ

ORC Araştırma Şirketi, 17-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara genelinde 1.180 katılımcıyla "Ankara Siyasi Eğilimler Araştırması" gerçekleştirdi. Bilgisayar Destekli Telefonda Anket (CATI) yöntemiyle yapılan araştırmada Ankaralı seçmenlere, "Bu pazar genel seçim olsa, Ankara'da oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ 3 PUAN FARK ATTI

Son yerel seçimlerde Mansur Yavaş ile büyük bir zafer elde eden CHP, bu kez başkentte birinci parti konumunu kaybetti. Ankete katılanların %34,3’ü tercihini AK Parti’den yana kullanırken, CHP %31,1 oy oranıyla ikinci sırada kaldı.

ORC ARAŞTIRMA ANKARA ANKETİ SONUÇLARI

Açıklanan ankette başkentteki partilerin oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

AK Parti: %34,3

CHP: %31,1

MHP: %7,2

İYİ Parti: %5,5

Zafer Partisi: %3,9

Büyük Birlik Partisi: %3,5

DEM Parti: %3,1

Yeniden Refah Partisi: %2,4

Saadet Partisi: %1,8

TİP: %1,4

Diğer: %5,8

İşte o anketin grafiği;

 

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