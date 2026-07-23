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Gündem Çakma hakimden milyonluk vurgun! Eşi bile gerçekten hakim sanıyormuş
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Çakma hakimden milyonluk vurgun! Eşi bile gerçekten hakim sanıyormuş

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Çakma hakimden milyonluk vurgun! Eşi bile gerçekten hakim sanıyormuş

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında kendisini hakim olarak tanıtıp adli sorunu olan vatandaşları dolandırdığı öne sürülen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Aralarında 3 avukatın da bulunduğu 5 şüpheli hakkında işlem yapılırken, adreslerde hakim cübbesi, külçe altın, döviz ve 1 milyon euroluk senet ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, örgüt lideri K.A.’nın doktor eşinin bile onu gerçek hakim sandığı ileri sürüldü.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir operasyona imza atıldı.

Sabah'ın haberine göre soruşturmada, örgüt lideri olduğu öne sürülen K.A.'nın kendisini hakim olarak tanıttığı, adli sorunları bulunan kişilere davalarını çözeceği vaadinde bulunarak haksız kazanç sağladığı iddia edildi.

 

3 AVUKATIN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 5 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve deliller doğrultusunda İstanbul'da düzenlenen operasyonda, aralarında 3 avukatın da bulunduğu toplam 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerden 4'ü gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

 

HAKİM CÜBBESİ, KÜLÇE ALTIN VE DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet hakim cübbesi, 285 gram külçe altın, 6 bin 990 euro, 8 bin 80 dolar, 1 milyon euro değerinde senet, iki banka dekontu, 4 cep telefonu ve bir USB bellek ele geçirildi.Ele geçirilen materyallere incelenmek üzere el konuldu.

"EŞİ BİLE GERÇEK HAKİM SANIYORDU" İDDİASI

Öte yandan soruşturmayla ilgili dikkat çeken bir iddia da gündeme geldi. Jandarma ekiplerinin operasyonu sırasında apartman sakinleri, sözde hakimin kaçırıldığını düşünerek polisi aradı. Haberde ayrıca, örgüt lideri olduğu öne sürülen K.A.'nın doktor eşinin dahi uzun süre eşini gerçek hakim zannettiği iddia edildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

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Yorumlar

Ali Dinar

Bunlar asla Türk ve Türk soyundan gelen olamaz, Fahiş kazanc dolandırıcı sahtekar ve hatta yalancı bu soydan gelmez Türk milletini bozuk toplum olarak dünyata lans etmek isteyen bu haclı oyununu, kamoyu yapıp tüm TÜRK milletini karalayan bunlara en agır cezalar verilmez ise Türkiyemin dünyadaki imajı sahtekar olacak. Her meslelteki bu fahişçi haksız kazanc ve dolandırıcı bahisçi yardım kuruluşu adı altında milyarları toplayanların arkasında siyonistlerin oyunu ÜLKEM İLK 5 DEN BÜYÜRKEN , dünyayaTÜRK MİLLETİ SAHTEKAR İMAJI VERENLER ASLA GÜN YÜZÜ GÖRMEMELİ. arkadanböyle bir daha Türkiyede siyoniste uşak olacak hatta niyetleneni artık Kanun korkutmalı deyilmi. Artıkidam da gelsin
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