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Gündem Tacize direnen 14 yaşındaki çocuk felç kaldı! Lanet olsun sizin insanlığınıza
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Tacize direnen 14 yaşındaki çocuk felç kaldı! Lanet olsun sizin insanlığınıza

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Tacize direnen 14 yaşındaki çocuk felç kaldı! Lanet olsun sizin insanlığınıza

Burdur'da silahla başından vurulduktan sonra 1 ay komada kalan 14 yaşındaki çocuk, gözlerini açar açmaz yaşadığı dehşeti anlattı. Kendisini hastaneye getiren ve intihar ettiğini öne süren 62 yaşındaki adamın kendisini taciz ettiğini söyleyen küçük çocuk taburcu edildikten sonra havale geçirdi. Bir kez daha hastaneye kaldırılan çocuk felç kaldı.

Burdur'da tacize direndiği gerekçesiyle başından vurulduğu iddia edilen 14 yaşındaki çocuk, taburcu olduktan sonra geçirdiği havale nedeniyle yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. Yaklaşık 1 ay süren tedavinin ardından felç kaldığı öğrenilen çocuğun tedavisi devam ediyor.

"ÇOCUK İNTİHAR ETTİ" İDDİASI

Olay, 8 Mayıs akşam saatlerinde Burdur'daki Şeker Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre A.K. (62), aynı araçta bulunduğu E.H.'yi (14) taciz etti. E.H.'nin tepki göstererek direnmesi üzerine A.K., araçta bulunan tabancayla çocuğun başına ateş etti. Ağır yaralanan E.H.'yi Burdur Devlet Hastanesi'ne götüren A.K.'nın, sağlık ekiplerine çocuğun intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, A.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 9 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

KOMADAN ÇIKTIKTAN SONRA HER ŞEYİ ANLATTI

İlk olarak Burdur Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan E.H., daha sonra ileri tedavi amacıyla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 1 ay komada kalan çocuk, gözlerini açmasının ardından verdiği ilk ifadede A.K.'nın kendisini taciz ettiğini, karşı koyması üzerine silahla vurduğunu anlattı. Bu ifadenin ardından Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınan A.K., 'çocuğa karşı cinsel istismar' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAVALE GEÇİRDİ, FELÇ KALDI

İlk tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen E.H., kısa süre sonra geçirdiği havale nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 ay yoğun bakımda tedavi gören çocuk, felçli olarak taburcu edilirken vücudunun sağ tarafının kullanmadığı ve konuşamadığı öğrenildi. E.H.'nin tedavisinin fizik tedavi ve rehabilitasyon süreciyle devam ettiği bildirildi.

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