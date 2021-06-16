  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kabine karantinayı 31 Ağustos’a kadar uzatıyor!
Ankara'da deprem
Real Madrid'de bir devir sona erdi
Uydu takip cihazı takılıp denize bırakıldı
Yerel Yolun karşısına geçmeye çalışan yayanın feci ölümü
Yerel

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayanın feci ölümü

Bitlis'te yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 23:37:00 -
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayanın feci ölümü

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerine doğru Tatvan-Ahlat karayolunun Tatvan Karşıyaka Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Anayolda karşıya geçmek için yola atılan A.P'ye sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan A.P olay yerinde hayatını kaybetti.

A.P'nin cenazesi Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay