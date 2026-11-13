Uluslararası Yazma Mushaflar Sempozyumu sona erdi: 155 uzman kutsal mirası tüm boyutlarıyla ele aldı
İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Yazma Mushaflar Sempozyumu, 21 farklı ülkeden 155 uzman ve araştırmacıyı İstanbul’da buluşturdu. İslam tarihinin en değerli kültürel miraslarından olan yazma Kur’an-ı Kerim nüshalarının (mushafların) ele alındığı üç günlük (11-13 Kasım 2026) kapsamlı etkinlik; erken dönem nüshalarından coğrafi geleneklere, hat sanatından dijital yöntemlere kadar geniş bir yelpazeyi akademi dünyasının gündemine taşıdı. Sempozyumda, tarihî mushafların yazımı, coğrafi dolaşımı, tarihlendirilmesi ve korunması süreçlerini uluslararası bir boyutta ele alındı.