Uluslararası Yazma Mushaflar Sempozyumu sona erdi: 155 uzman kutsal mirası tüm boyutlarıyla ele aldı

DİJİTALLEŞME HEDEFLERİ VE BATI ÇALIŞMALARININ ÇİFT YÖNLÜ ETKİSİ: Alanın geleceğine yönelik vizyon çerçevesinde yazmaların dijitalleştirilmesi ve tıpkıbasımlarının yayımlanması önemli hedefler olarak belirlendi. Araştırmaların temelinde “Kıraat ve kaligrafi tarihsel süreçte nasıl evrildi?” sorusuna cevap arandığı kaydedildi. Son yarım asırda özellikle Fransa’nın bu alandaki rolüne ve Khalili (Halili) koleksiyonu ciltlerinin önemine değinilen değerlendirmelerde, Batı’da yürütülen araştırmaların Kur’an yazmalarını ve geleneğin toplumsal boyutunu anlamaya büyük katkı sunduğu belirtildi. Bu çalışmaların İslam dünyası ve akademik alandaki çift yönlü etkisinin ise kavramsallaştırmalar, alternatif oluşturma çabası ve kapsamlı okuma yaklaşımları olmak üzere üç temel başlıkta özetlendiği ifade edildi.