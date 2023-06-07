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Yerel Yolda mahsur kalan vinci yine vinç kurtardı!
Yerel

Yolda mahsur kalan vinci yine vinç kurtardı!

Yeniakit Publisher
2023-06-07 15:00:00 -
Yolda mahsur kalan vinci yine vinç kurtardı!

Batman'da yolun darlığı nedeniyle şarampole giren bir vinci mahsur kaldığı yerden bir başka vinç kurtardı.

Batman'da yolun darlığı nedeniyle şarampole giren bir vinci mahsur kaldığı yerden bir başka vinç kurtardı.

Olay, Beşiri ilçesine bağlı Doğankavak köyü ile Yaylıca köyü arasındaki yolda öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 01 AFB 599 plakalı vinç, bir araca yol verdiği sırada yolun darlığı nedeniyle şarampole girdi. Yoldan çıkarak mahsur kalan vincin yardımına bir başka vinç yetişti. Sağ tarafının üzerine doğru askıda kalan vinç, halat yardımıyla bir mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

Köy yolunun dar olması nedeniyle sürekli kazaların yaşandığını belirten köy sakinleri, yetkililerden yolun genişletilmesi için çalışmaların başlatılması talebinde bulundu.(İLKHA)
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