AJet’ten kış kampanyası: Avrupa’ya uçuş 29 dolardan başlıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
AJet, kış dönemi kampanyası kapsamında Türkiye çıkışlı uçuş biletlerini vergiler hariç 29 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkardı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet'in başlattığı yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası Münih'ten Amsterdam'a, Paris'ten Londra'ya, Taşkent'ten Cezayir'e uzanan geniş destinasyon ağında kış seyahatlerini planlama fırsatı sunuyor.
Kampanya kapsamında 100 bin indirimli koltuk yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.
İndirimli biletler, 24 Kasım 2026-4 Mart 2027 tarihleri arasındaki (11 Aralık 2026-10 Ocak 2027 tarihleri arası hariç) seyahatlerde kullanılabilecek. Türkiye çıkışlı biletler 29 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkarken, Türkiye varışlı seçili hatlarda vergiler hariç 15 avrodan başlayan fiyatlarla bilet alma fırsatı da sunulacak.
AJet'in yurt dışı indirimli bilet kampanyası kapsamında satın alınan biletlerde kabin bagajı da 9 dolar olacak. Direkt uçuşlarda geçerli indirimli biletler, "ajet.com", AJet mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınabilecek.
Kampanya, Amsterdam, Stokholm, Barselona, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Viyana, Zürih, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam, Halep hatlarında geçerli olacak.