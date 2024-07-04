Yolcu otobüsü devrildi! Birçok yaralı var
Bingöl'ün Solhan ilçesinde, direksiyon kontrolünü kaybedip devrilen yolcu otobüsünde 14 kişinin yaralandığı açıklandı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde, direksiyon kontrolünü kaybedip devrilen yolcu otobüsünde 14 kişinin yaralandığı açıklandı.
Can pazarının yaşandığı olay, Bingöl-Solhan kara yolunun Yüzen Adalar Kavşağı'nda meydana geldi.
Yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza sonucu 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Solhan ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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AA