Yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yolcu minibüsünün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.
Kaza, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Atılım Beton Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yolcu taşımacılığı yapan 34 EAA 259 plakalı yolcu minibüsü ile 34 FA 0163 plakalı otomobil çarpıştı.
13 kişi yaralandı
Zincirleme kazanın yaşandığı olayda bir araç da refüjlere çıktı. Olayı görenler durumu polis ekipleri, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirirken, kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yalandı.
Yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.