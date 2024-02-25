  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı
Yerel

Yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-02-25 22:26:00 - 2024-02-25 22:29:06

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yolcu minibüsünün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Atılım Beton Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yolcu taşımacılığı yapan 34 EAA 259 plakalı yolcu minibüsü ile 34 FA 0163 plakalı otomobil çarpıştı.

13 kişi yaralandı

Zincirleme kazanın yaşandığı olayda bir araç da refüjlere çıktı. Olayı görenler durumu polis ekipleri, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirirken, kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yalandı.

Yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Otoyolda feci kaza! 100'den fazla araç birbirine girdi
Otoyolda feci kaza! 100'den fazla araç birbirine girdi

Dünya

Otoyolda feci kaza! 100'den fazla araç birbirine girdi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2 gencin yaralandığı kaza aksiyon kamerasında
2 gencin yaralandığı kaza aksiyon kamerasında

Yerel

2 gencin yaralandığı kaza aksiyon kamerasında

Ankara'da korkunç kaza! Anne-baba öldü kızları yaralı
Ankara'da korkunç kaza! Anne-baba öldü kızları yaralı

Gündem

Ankara'da korkunç kaza! Anne-baba öldü kızları yaralı

AK Partili vekilden üzen haber! Trafik kazası geçirdi
AK Partili vekilden üzen haber! Trafik kazası geçirdi

Gündem

AK Partili vekilden üzen haber! Trafik kazası geçirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23