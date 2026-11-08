Maltepe'de erkek kuaförüne kurşun yağmuru! Motosikletli saldırganlar kayıplara karıştı

İstanbul Maltepe'de bir erkek kuaförünü hedef alan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Motosikletle iş yerinin önüne gelen iki şüpheliden biri içeri girerek tabancayla ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan erkek kuaförü, motosikletli iki şüphelinin hedefi oldu.

KUAFÖRE GİRİP KURŞUN YAĞDIRDI

İddiaya göre motosikletle kuaförün önüne gelen iki kişiden biri araçtan inerek iş yerine girdi.

Yanında taşıdığı tabancayı çıkaran şüpheli, içeride bulunan kişilere ateş açtı. Silahlı saldırı sırasında iki kişi yaralandı.

Saldırgan, olayın ardından dışarıda motosikletle kendisini bekleyen suç ortağıyla birlikte hızla uzaklaştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerinin ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, saldırıda yaralanan iki kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

POLİS MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Olayın ardından kuaförde inceleme yapan polis ekipleri, saldırının nasıl gerçekleştiğini ve şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Motosikletle kaçan iki şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürerken saldırının nedeni henüz açıklanmadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.