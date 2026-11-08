Garaj çatısı çöktü, 3 metreden düştü!
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Bursa İnegöl'de garaj çatısında temizlik yapan 76 yaşındaki Telat B., çatının çökmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde garaj çatısında temizlik yapan 76 yaşındaki Telat B., çatının aniden çökmesiyle yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü.
Olay, saat 17.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Terzi Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Garajın çatısında temizlik yapan Telat B., çatının çökmesiyle dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı anlaşılan ve ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Telat B., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması şüphesi bulunan Telat B., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.