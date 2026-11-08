Ece Sevim'den bomba soru: 'Fon soruşturmasında Muhalefet hiç mi yok?'

Araştırmacı gazeteci Ece Sevim, sosyal medyada yayımlanan video açıklamasında fon soruşturmasının siyasi ve ekonomik boyutlarına ilişkin dikkat çeken sorular yöneltti.

Soruşturmanın yalnızca iktidar çevresindeki isimlerle sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Sevim, muhalefetin olası bağlantılarının da gündeme alınmasını istedi.

'MUHALEFETTE HİÇ YOK GALİBA!'

Fon meselesinde kimlerin sorumluluğu bulunduğunun araştırılması gerektiğini vurgulayan Sevim, iktidar ve muhalefet arasında dikkat çekici bir karşılaştırma yaptı.

İktidar cephesinde mevcut ve geçmişte görev yapmış isimlerin gündeme geldiğini hatırlatan gazeteci, şu ifadeleri kullandı:

"Yani iktidar mevcutta muktedir parti var, içerisindeki isimler, eski bir bakan... Ama muhalefette hiç yok galiba. Çok ilginç."

MUSTAFA SARIGÜL VE CENGİZ AVCI İSİMLERİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Sevim, konuşmasında yaklaşık bir buçuk ay önce gündeme getirdiği bazı bağlantıları da hatırlattı.

Odin firması, Cengiz Avcı ve Mustafa Sarıgül isimlerine değinen gazeteci, fon soruşturmasının finansal ilişkilerinin daha kapsamlı incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Sevim'in açıklamalarında bu isimlerin anılması, haklarında suç işlendiğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor.

'BUNLAR KRİZ DEĞİL Mİ?'

Fon soruşturmasının finans dünyasındaki etkilerine ilişkin de sorular yönelten Sevim, portföyler ve Altınbaşlar üzerinden bazı bağlantıların araştırılması gerektiğini dile getirdi.

Gazeteci, konunun yalnızca bireysel yatırımcıların yaşadığı kayıplardan ibaret görülmemesi gerektiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Bunlar kriz değil mi kıymetli izleyiciler?"

'BU FON MESELESİ HIRSIZLIK MI, YOKSA BAŞKA BİR ŞEY Mİ?'

Açıklamasının son bölümünde soruşturmanın arka planına ilişkin sorularını sürdüren Ece Sevim, şu ifadeleri kullandı:

"Zira bu fon meselesi hırsızlık. Yoksa arka planında çok daha başka bir şey mi?"

Sevim, finansal işlemlerin kimlerin paralarıyla gerçekleştirildiğinin ve bağlantıların nereye uzandığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirterek konuşmasını şu soruyla tamamladı:

"Kimin paraları?"

Gazetecinin açıklamaları, fon soruşturmasında siyasi bağlantıların yanı sıra para hareketlerinin ve finansal ilişkilerin de araştırılması gerektiği yönündeki çağrısını gündeme taşıdı.