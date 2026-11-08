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Gündem Ne EYT, ne fon, ne zam. Erdoğan’a güven tam! Ali Karahasanoğlu yazdı
Gündem

Ne EYT, ne fon, ne zam. Erdoğan’a güven tam! Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ne EYT, ne fon, ne zam. Erdoğan’a güven tam! Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahaanoğlu, bugünkü köşe yazısında EYT, emekli maaşları, hayat pahalılığı ve fon soruşturması üzerinden yürütülen siyasi tartışmaları değerlendirdi. Karahaanoğlu, geçmiş seçimleri hatırlatarak ekonomik sorunlar ve çeşitli tartışmalar üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik güvenin sarsılacağı beklentilerinin daha önce de karşılık bulmadığını vurguladı.

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahaanoğlu, kaleme aldığı köşe yazısında Türkiye'deki ekonomik sorunlardan fon soruşturmasına kadar birçok başlığı ele aldı.

Emeklilerin, asgari ücretlilerin ve hayat pahalılığından şikâyet eden vatandaşların sorunlarına yakından şahit olduğunu belirten Karahaanoğlu, fon yatırımlarından zarar ettiğini söyleyen hiç kimseyle karşılaşmadığını ifade etti.

130 MİLYAR LİRALIK ÖDEMEYE DİKKAT ÇEKTİ

Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahaanoğlu, Maliye Bakanlığının açıkladığı rakamları hatırlatarak 420 bin 31 kişiye toplam 130,2 milyar lira ödeme yapıldığını, 179 bin 449 kişinin ise net yatırım tutarının tamamını geri aldığını aktardı.

Yüksek kazanç beklentisiyle yapılan yatırımların risk taşıdığını belirten Karahaanoğlu, fon meselesinin Türkiye'nin tek sorunu gibi gösterilmesine tepki gösterdi.

'EYT ÜZERİNDEN DE AYNI HESAPLAR YAPILDI'

2018 seçimleri öncesinde EYT üzerinden yapılan siyasi değerlendirmeleri hatırlatan Karahaanoğlu, o dönemde milyonlarca oyun kaybedileceği yönünde açıklamalar yapıldığını ancak seçim sonuçlarının bu beklentileri doğrulamadığını belirtti.

Benzer söylemlerin geçmişte farklı siyasi tartışmalar sırasında da gündeme getirildiğini kaydeden Karahaanoğlu, fon soruşturması üzerinden AK Parti'nin büyük oy kaybına uğrayacağı değerlendirmelerine katılmadığını ifade etti.

'YOLSUZLUĞA KİM KARIŞTIYSA AÇIKLANSIN'

Fon soruşturmasında adı geçen herkesin açıklanması gerektiğini vurgulayan Karahaanoğlu, siyasi kimliği ne olursa olsun yanlış yapanların korunmaması gerektiğini belirtti.

Yazısında Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki soruşturma sürecine de değinen Karahaanoğlu, Özgür Özel'in tutuklu eski bakanı ziyaret etmeye hazırlandığı yönündeki bilgiyi gündeme taşıyarak muhalefetin tutumunu sert sözlerle eleştirdi.

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