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Dünya İran 3 kişiyi daha asarak idam etti
Dünya

İran 3 kişiyi daha asarak idam etti

Yeniakit Publisher
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İran 3 kişiyi daha asarak idam etti

İran, ocak ayında ülke genelinde düzenlenen hükümet karşıtı protestolar sırasında gözaltına alınan 3 kişiyi daha idam etti. 6 gün içinde idam edilen protestocu sayısı 5'e yükseldi.

İran’da gözaltında tutulan Hasan Divband, Hamid Kazimi ve Rıza Zengene, haklarındaki idam kararlarını onamasının ardından Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde asılarak idam edildi

Yargı makamları, üç kişiyi Kerec'de 8-9 Ocak tarihlerinde yaşanan olaylar sırasında kamu binalarına ve devlet kurumlarına yönelik silahlı saldırılara katılmakla suçladı. Açıklamada, bir trafo merkezini tahrip ettikleri ve kamuya ait tesisleri ateşe verdikleri öne sürüldü. Ayrıca ABD ve İsrail adına çalışmakla suçlandılar.

İran, Yüksek Mahkeme'nin haklarındaki idam kararlarını onamasının ardından salı günü Amirhossein Maleki ve Amirhossein Ebrahimi adlı iki protestocuyu daha idam etmişti. Böylece bir haftadan kısa sürede idam edilen protestocu sayısı 5'e yükseldi.

Ocak ayındaki protestolarda gözaltına alınan 106 kişi idam cezasına çarptırılmıştı. Bu kişilerden en az 36’sı asılarak idam edildi.

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