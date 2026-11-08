Leman Dergisi’nin yayımladığı karikatürlere tepki gösterdiği için yargılanan Aykut’a destek! İslâm’a saldırı ifade özgürlüğü olamaz

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Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa’ya yönelik karikatürler nedeniyle Leman dergisini protesto ettiği sırada yaptığı konuşma gerekçesiyle yargılanan Alper Kaan Aykut’un davası Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. Üçüncü duruşmada mahkeme, olay günü görev yapan polis memurunun tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı 26 Mart 2027’ye ertelerken skandala tepkiler dinmiyor. Aykut’a destek veren Bir Memleket İstiyorum Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Muhammed Emirci, söz konusu karikatürlerin Müslümanların inanç değerlerini ve Peygamber Efendimiz’e duyduğu saygıyı hedef aldığını belirterek bu tür yayınların toplumda büyük rahatsızlık oluşturduğunu kaydetti.

PEYGAMBERİMİZ’E SAHİP ÇIKARIZ

Bunun sadece bir kişiyi ilgilendiren bir mesele olmadığını vurgulayan Emeci, şöyle devam etti: “Bizler; canımızı, evlatlarımızı, varlığımızı feda etmekten bir saniye bile tereddüt etmeyeceğimiz Sevgili Peygamberimiz’in izzetine, haysiyetine ve şerefine halel getirtmeyiz. Peygamberimiz’e yapılan bu taarruzda açılan dava sadece onların özelinde değil, her Müslüman öyle bir davada sanık olmayı şeref sayar. İnanç değerlerine yönelik saldırılar ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Müslümanların kutsal kabul ettiği değerlere yönelik yayınlar toplumda derin rahatsızlık oluşturdu. İslâm düşmanlığını meziyet sanan, yıllardır bu millete ve değerlerine lağım çukuru gibi kin kusmaktan bir an olsun vazgeçmeyen Leman dergisi, son kalleşliğinde sınırları tamamen aşmış; âlemlere rahmet, iki cihan güneşi Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa’yı (s.a.v.) hedef almıştır. Bu şerefsizce, ahlaksızca ve cibilliyetsizce yapılmış provokasyonu en derin öfkemizle lanetliyor, bu zihniyete sahip olanların ve onlara çanak tutanların alçaklıklarını yüzlerine çarpıyoruz. Büyük Doğu Akıncıları Derneği yiğitleri değil, bütün bir Müslüman Anadolu, peygamberine yapılan bu taarruzda açılan dava sadece onların özelinde değil, her Müslüman öyle bir davada sanık olmayı şeref sayar.

MUKADDESATIMIZLA SINAMAYIN

Müslümanların kırmızı çizgisine saldırıyorlar. Biliniz ki ne sizin o pis kalemleriniz ne de arkasından sinsi sinsi güldüğünüz odaklarınız, bu aziz milletin inancına zerre kadar zarar veremez! Ancak bu milletin sabrını taşırıp karşılığını vermemiz an meselesidir. Kutsalımıza uzanan o kirli ellerin kırılacağını, o çirkef dillerin kökünden koparılacağını bu mertlik fukaralarına ve mankurtlara açıkça hatırlatıyoruz. Bizler; canımızı, evlatlarımızı, varlığımızı feda etmekten bir saniye bile tereddüt etmeyeceğimiz Sevgili Peygamberimiz’in izzetine, haysiyetine ve şerefine halel getirtmeyiz, getirenlere dünyayı dar ederiz! Bu namussuzluğu görmezden gelen, fikir özgürlüğü diyerek bu pisliği savunan veya kafasını kuma gömen herkes, bu ihanetin ve alçaklığın doğrudan ortağıdır Buradan son defa ve en net şekilde haykırıyoruz: Ateşle oynuyorsunuz! Mukaddesatımıza uzanan o ellerinizi kırarız, o karanlık odaklarınızı başınıza yıkarız! Haddinizi bilin, ayağınızı denk alın! Bu milletin sabrını daha fazla sınamayın!”